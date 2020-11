Un cutremur important s-a produs în această dimineață în apropiere de Moldova CHIȘINAU, 19 nov – Sputnik. Dimineața devreme, Vrancea a fost zguduita iarași de un cutremur care a avut de aceasta data magnitudinea de 3,4 pe Richter. © Sputnik / Mihai CarausSeismolog: De ce cutremurele de pamant nu pot fi prezise Cutremurul s-a produs la ora 04:02, in zona seismica Vrance, județul Vrancea, la adancimea de 87km. Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 83 km E de Brașov, 91 km S de Bacau, 103 km NE de Ploiești, 113 km V de Galați, 116 km NV de Braila, 154 km N de București, 171 km SV de Iași, 173 km NE de Pitești, 195 km E de Sibiu, 217 km SV de… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 08 Noiembrie 2020 la ora 05:30:50 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MOLDOVA, NEAMT un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 8km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49km N de Bacau, 62km V de Iasi, 155km V de Chisinau, 157km SE de Chernivtsi,…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. In aceasta noapte, cu cateva ore inainte de deschiderea secțiilor de votare in Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale 2020, s-au produs doua cutremure in zona seismica Vrancea. LIVE TEXT: Alegeri prezidențiale in Moldova 2020 >>> Potrivit…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. In aceasta noapte, cu cateva ore inainte de deschiderea secțiilor de votare in Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale 2020, s-au produs doua cutremure in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 123km s-a produs joi noapte, la ora locala 23:21, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata datele publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- In ziua de 12 Octombrie 2020 la ora 16:13:25 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 131km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km E de Brasov, 85km NE de Ploiesti, 109km S de Bacau, 118km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 a avut loc marti dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Acesta a avut magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter si s-a produs la adancimea de 129 de kilometri.…

- Cutremur in zona seismica Vrancea, luni dupa amiaza.In ziua de 14 Septembrie 2020, ora 17.00, s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 114km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov, 86km NE de Ploiesti,…

- In ziua de 24 August 2020, la ora 01:22:43 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 64km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 55km E de Brasov, 74km N de Ploiesti, 118km SV de Bacau, 129km…