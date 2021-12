Un cutremur important, de adincime, s-a produs in aceasta noapte in județul Vrancea din Romania, avind magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter și epicentrul la 103 kilometri adincime. „In ziua de 17 Decembrie 2021, la ora 02:04:18 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adincimea de 103km”, anunța Institutul Național de