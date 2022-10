Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in nordul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), o experta din cadrul institutiei precizand ca e posibil ca miscarea telurica sa fi provocat pagube importante, informeaza AFP.

- Seismul s-a produs in largul Oceanului Pacific, la o adancime de aproximativ 11 kilometri, potrivit EMSC.Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a anuntat ca tarile in care seismul a fost resimtit sunt Costa Rica si Ecuador.In urma acestei miscari telurice nu a fost emisa nicio alerta…

- Un seism violent de magnitudine 7 a lovit miercuri nordul Filipinelor, provocand moartea a cel putin 4 persoane si raspandind panica printre locuitori, transmite AFP.Cutremurul a fost resimtit si la Manila, aflata la 300 de kilometri distanta de epicentru.Conform Institutului seismologic american (USGS),…

- Un cutremur s-a produs, marți, in Oceanul Indian, informeaza Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul a avut loc marți, in ziua de 26 Iulie 2022 la ora 12:34:06 (ora locala a Romaniei) in zona Owen.Acesta a inregistrat magnitudinea mb 4.8 și s-a produs la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a zguduit luni provincia Sichuan din China, cel mai puternic seism care a lovit regiunea din 2017. Cutremurul s-a soldat cu cel putin sapte morti si a afectat capitala provinciei Chengdu si alte provincii, relateaza Reuters. Unele drumuri si case din apropierea epicentrului…

- Un seism cu magnitudinea 6 a fost inregistrat marti in largul coastelor sudice ale Insulei Sumatra, situata in vestul Indoneziei, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 a lovit miercuri dimineața (27 iulie) insula Luzon, provocand moartea a cel puțin cinci persoane și ranirea a peste 130. De asemenea, a avariat cladiri, printre care se numara și situri istorice. Seismologii au inregistrat aproape 800 de replici de la cutremurul principal.…

- Un seism cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit in aceasta dimineața insula Luzon din Filipine, a anuntat Centrul pentru Supraveghere Geologica din Statele Unite (USGS). Cutremurul a avut epicentrul la aproape 11 km distanta de orasul Dolores din insula Samar, s-a produs la o adancime…