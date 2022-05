Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a fost inregistrat la ora locala 16.55 (21.55 GMT). Epicentrul a fost localizat la 30 de kilometri vest de Chilca, un oras de coasta situat la 70 de kilometri sud de Lima, la o adancime de 49 de kilometri, a precizat Centrul seismologic."Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s-a produs la 30 de kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 a avut loc marți dimineața, in Buzau, zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs marti, la ora 06:33:19, in Buzau, zona seismica Vrancea. Cutremurul a avut loc la adancimea de 138 de kilometri…

- Epicentrul acestui cutremur, declansat la orele 21.07 GMT, a fost localizat la 14 kilometri nord-est de orasul Ljubinje (4.000 de locuitori), potrivit USGS.De asemenea, se afla la 16 kilometri est de orasul Stolac (14.000 de locuitori) si la 42 kilometri sud-est de Mostar (105.000 de locuitori), potrivit…

- Primul seism s-a produs la ora 10:39:04 (ora locala a Romaniei), avand magnitudinea ml 3.7, la adancimea de 12km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 103km NV de Piraeus, 104km NV de Athens, 127km NE de Patra, 210km S de Thessaloniki.Cel de-al doilea cutremur a avut loc la ora 14:44:50 (ora…

- Seismul s-a inregistrat la adancimea de 140 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 69 km est de Brasov, 78 km nord-est de Ploiesti, 115 km sud de Bacau, 121 km vest de Braila, 122 km vest de Galati si 130 km nord de Bucuresti.In luna martie 2022, in Romania au avut loc 12 cutremure, cu magnitudini…

