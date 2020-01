Stiri pe aceeasi tema

UPDATE: Cel putin patru oameni au murit, informeaza cotidianul Hareetz TEXT INITIAL: Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, au anuntat autoritatile turce, fara a informa deocamdata despre victime sau pagube, potrivit AFP. Pamantul s-a zguduit in districtul Sivrice,…

- Un cutremur de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc in sud-vestul Iranului, o regiune in care se afla centrala nucleara de la Bushehr, a anuntat miercuri Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 pe scara Richter s-a produs joi in nord-estul Japoniei, fara sa existe inca informatii despre victime sau pagube materiale grave si nici despre un risc de tsunami, potrivit surselor oficiale, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Agentia de Meteorologie din Japonia…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter s-a produs in Albania, marti dimineata, și a facut zeci de victime, la o prima evaluare. De asemenea, mai multe cladiri s-au prabusit, iar locuitorii au inceput sa alerge panicati pe strazi.