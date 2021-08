Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudine 7,2 s-a produs sambata in vestul statului Haiti din arhipelagul Caraibelor, la circa 100 de kilometri de capitala Port au Prince, anunța institutul american US Geological Survey.

- In cazul unui contremur major, peste 2000 de cladiri din Capitala s-ar putea prabuși. 400 de strazi ar putea fi blocate de ramașițele din imobile și peste 200 de hectare ar putea fi acoperite de daramaturi. Așa ar putea arata Bucureștiul dupa un seism de mare intensitate.

- Forța cu care natura a lovit in județul Alba, in munții Apuseni, este greu de descris in cuvinte și poate nici chiar imaginile nu vorbesc de la sine. Mai multe autoturism, bunuri și propietați, au fost afectate iremediabil de modul necruțator in care natura s-a abatut asupra zonei. Din imagini putem…

- Cei doi tineri de 20 și 23 de ani, soț și soție stateau pe banca in stația de autobuz. Bolidul condus nebunește de tanarul de 20 de ani a intrat pe trotuar și a distrus tot. Cei doi tineri au fost pur și simplu spulberați. Totul a durat o fracțiune de secunda. Tinerii au supraviețuit […] The post VIDEO…

- Ploilor torențiale inregistrate duminica trecuta au cauzat mai multe prejudicii in localitați din raioanele Drochia, Cantemir, Criuleni și UTA Gagauzia. In raionul Drochia, localitatea Șurii Noi, in urma precipitațiilor abundente au fost afectate circa 64 ha de griu. In urma vintului puternic in satul…

- Vremea extrema face ravagii peste ocean. O uriașa tornada care a lovit suburbiile orașului Chicago a lasat zeci de familii fara locuințe și a intrerupt alimentarea cu energie electrica in comunitați intregi.

- Imaginile difuzate de media belgiene prezinta cladiri cu acoperisuri smulse, geamuri sparte si masini avariate dupa furtuna de sambata. Au fost raportate pagube la 92 de cladiri, iar aproximativ 10 structuri au fost grav avariate si nu mai sunt locuibile, conform relatarii care citeaza autoritati locale.…

- Saptesprezece persoane au suferit rani usoare dupa ce o tornada a lovit in acest weekend localitatea Beauraing din sudul Belgiei, informeaza duminica DPA, care citeaza agentia de presa Belga.