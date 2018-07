Un seism cu magnitudinea 5,7 s-a produs joi dimineata in Mexico City declansand alarma de cutremur a orasului si provocand panica in randul locuitorilor care au iesit afara din locuinte si birouri, informeaza Reuters. Nu au fost inregistrate victime sau de pagube materiale imediate in urma seismului care a fost resimtit in mai multe zone ale capitalei. Epicentrul cutremurului a fost stabilit in apropierea localitatii Huajuapan de Leon din sudul statului Oaxaca, la o adancime de 55 de kilometri, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite. Unele persoane din cartierul Roma, situat…