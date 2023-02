Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Bilantul victimelor se apropie de 2.

- Vibratiile puternicelor seisme care au lovit sudul Turciei si tara vecina Siria, provocand moartea a peste 1.000 de persoane in ambele tari, au fost resimtite pana in Groenlanda, a anuntat luni Institutul geologic danez, potrivit AFP.

- Bilantul celor doua seisme violente care au lovit luni sud-estul Turciei a depasit 1.121 de morti si 7.634 de raniti, conform datelor anuntate de un reprezentant al AFAD, organismul turc pentru gestiunea catastrofelor, transmite AFP. Conform acestuia, 2.834 de imobile s-au prabusit, existand temeri…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit Turcia și Siria. Inițial se vorbea despre zeci de victime, dar intre timp au fost confirmate 195…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). A fost urmat de 78 de replici. Seismele s-au resimțit și in țarile vecine. Peste 640 de oameni au murit in Turcia și Siria, iar mii au…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit Turcia și Siria. Inițial se vorbea despre zeci de victime, dar intre timp au fost confirmate 195…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit Turcia și Siria. Inițial se vorbea despre zeci de victime, dar intre timp au fost confirmate 195…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit Turcia și Siria. Inițial se vorbea despre zeci de victime, dar intre timp au fost confirmate 195…