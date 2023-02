Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni, 6 februarie, sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) și a fost urmat de 42 de replici.

- Un seism cu magnitudinea 7,8 a lovit luni Turcia si Siria si a provocat sute de morti si raniti, au anuntat autoritatile din ambele tari, transmit agentiile AFP, DPA si Reuters. Cutremurul s-a produs la ora locala 4:17 (1:17 GMT) si a avut epicentrul in apropierea orasului turc Gaziantep, nu departe…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica de la ora la ora. Autoritațile anunța ca aproape 200 de persoane au murit in... The post Aproape 200 de morți in urma cutremurului din Turcia și Siria appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Catastrofa de proporții in Turcia și Siria. Un cutremur devastator de 7.8 pe Richter a ucis aproape 200 de persoane in ambele țari și a ranit alte cateva sute pe o raza de 90 de kilometri, potrivit CNN. Cel puțin 76 de persoane au murit in Turcia și peste 440 au fost ranite, dupa ce […] The post Cutremur…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…

- Un cutremur de magnitudinea 5,9, care a afectat orasul iranian Khoy (nord-vest), s-a soldat cu trei morti si 816 raniti, sambata seara, in apropierea frontierei cu Turcia, potrivit presei de stat iraniene, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…