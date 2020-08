Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs vineri in Marea Banda, in largul Indoneziei, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de agentia Reuters. Cutremurul a avut loc la o adancime de 640 de kilometri, a indicat EMSC, care a estimat initial magnitudinea la 6,6. Seismul nu a fost…

- Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a anuntat ca astazi s-a produs un seism cu magnitudinea 6,9 in Marea Banda, in largul Indoneziei, potrivit Reuters. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a indicat ca seismul a avut loc la o adancime de 640 de kilometri. EMSC a estimat initial cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs vineri in Marea Banda, in largul Indoneziei, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de agentia Reuters., potrivit Agerpres Cutremurul a avut loc la o adancime de 640 de kilometri, a indicat EMSC, care a estimat initial magnitudinea la…

- Un seism moderat, cu magnitudinea 5,1, s-a produs duminica in provincia Kermanshah, din vestul Iranului, potrivit DPA.Orasul Gilan Gharb, aflat la granita cu Irakul, a fost cel mai grav afectat, potrivit unei relatari din partea agentiei oficiale de stiri IRNA, potrivit agerpres.ro. Citește…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade a avut loc in Alaska, miercuri dimineața, ora Romaniei. Ulterior seismului, a fost emisa alerta de tsunami, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de ABC News.

- Un cutremur de magnitudinea 7,8 a avut loc miercuri la aproximativ 800 de kilometri sud-vest de Anchorage, in largul Alaskai, si a declansat o alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP.

- Un cutremur de magnitudinea 6,6 a avut loc marti dimineata in largul Insulei Java, in Indonezia, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP. Acest cutremur putenic a avut loc la peste 500 de kilometri adancine, precizeaza USGS, apreciind ca exista ”o mica probabilitate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade s-a produs, cu puțin timp in urma, in Romania.Cutremur in Romania. In ziua de 25.06.2020, la ora 20:30:16 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, MEHEDINTI un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 15km, scrie realitatea.net.