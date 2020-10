Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade a avut loc la Vaslui Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,2 s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora locala 0:39, in zona Moldovei, judetul Vaslui, potrivit datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 8 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 43 km Sud de Iasi, 46 km Nord-Est de Bacau, 111 km Vest de Chisinau, 156 km Nord de Galati, 167 km Vest de Tiraspol, 174 km Nord de Braila, 189 km Nord-Est de Brasov si 232 km Nord-Est de Ploiesti. De asemenea, patru minute mai tarziu, respectiv la ora 0:43, s-a produs in aceeasi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

