Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine 7 s-a produs duminica in zona insulei Lombok, aflata in apropiere de Bali, o destinație populara de vacanța pentru turiști din toata lumea, informeaza Fox News. Potrivit United States Geological Survey, seismul a avut loc in jurul orei locale 11.46....

- Un cutremur cu magnitudinea 7 a lovit nordul insulei Lombok din Indonezia, relateaza Reuters, citand Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite. Cutremurul a avut loc la o adancime de 10 kilometri. Agenția de reducere a dezastrelor din Indonezia a emis ...

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4…

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…

- Un cutremur serios a avut loc, duminicE dupE amiazE, intr-unul dintre cele mai populate locuri de cEtre turixti. Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs in cursul zilei de duminicE in insula Lombok, din Indonezia.

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs duminica in nordul insulei Lombok din Indonezia la o adancime de 10.5 km, a anuntat Agentia indoneziana de meteorologie, citata de AP. In urma seismului a fost emisa si o alerta de tsunami. Aflata in apropiere de Bali, Lombok este cunoscuta…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti la nord de Vanuatu, o tara insulara din Pacificul de Sud, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS), informeaza Reuters.Nu a fost emisa o alerta imediata de tsunami si nu au fost raportate pagube materiale sau raniti. Seismul s-a produs la…

- Vulcanul Merapi, cel mai activ din Indonezia, situat in Insula Java cu o populatie densa, a dat semne periculoase printr-o serie de eruptii care au determinat autoritatile sa ordone evacuarea locuitorilor de pe versantii sai, informeaza marti Reuters. O coloana de cenusa ce a atins inaltimea…