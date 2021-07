Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,7 a fost inregistrat miercuri la sud-vest de Panama, in Oceanul Pacific, fara victime sau pagube materiale, au informat autoritatile locale, noteaza AFP. Seismul, la o adancime de 10 kilometri in Oceanul Pacific, s-a produs la orele locale 16.15 (21.15 GMT),…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a indemnat duminica pe englezi sa fie precauti si sa se autoizoleze atunci cand li se spune. Apelul vine in ajunul ridicarii majoritatii restrictiilor anti-COVID in Anglia și in condițiile in care Johnson este in izolare pentru ca a intrat in contact cu ministrul Sanatații,…

- Investitiile in proiectele verzi sunt foarte atractive si ar putea insemna un plus de 5,7 puncte procentuale la cresterea economica a Romaniei in urmatorii sase ani, potrivit lui Florin Dragu, director Stabilitate Financiara in cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Magnitudinea oportunitatilor…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 4,2 a avut loc in acest weekend la Istanbul, a anuntat sambata observatorul turc pentru cutremure Kandilli, citat de DPA, potrivit agerpres.ro. Epicentrul cutremurului a fost pe partea asiatica a metropolei turce, potrivit unui comunicat. Agentia turca…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut efectuarea unei anchete internationale dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze la Minsk. ”In realizarea acestui act coercitiv, autoritatile din Belarus au pus in pericol siguranta…

- Orasul Perth, capitala statului australian Western Australia, precum si regiunea invecinata Peel vor intra intr-un lockdown neprevazut, dupa ce un barbat a fost testat pozitiv pentru COVID-19 la finalul perioadei de carantina pe care a petrecut-o intr-un hotel, informeaza Reuters. Potrivit autoritatilor…