Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul a avut loc la o adancime de circa 13 kilometri, a precizat EMSC.Institutul american de geofizica (USGS), citat de agentia Xinhua, a localizat epicentrul la o distanta de 183 de kilometri nord-est de localitatea Tual din Indonezia, iar EMSC a indicat epicentrul la 203 kilometri sud-vest de…

- Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs luni in largul Indoneziei, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), relateaza Reuters. Cutremurul a avut loc la o adancime de circa 13 kilometri, a precizat EMSC. Institutul american de geofizica (USGS), citat de agentia Xinhua, a localizat…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs la scurt timp dupa miezul noptii trecute, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de 119 kilometri. Noaptea trecuta s-au mai produs doua cutremure, dar de magnitudine mai mica: 2,3.…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea ml 4,3 s-a produs ieri dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs duminica in Banat, Caraș-Severin. A fost un cutremur de suprafața simțit la mare distanța de epicentru. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs duminica, la ora 07.36, in Caraș-Severin.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs duminica in Banat, Caraș-Severin. A fost un cutremur de suprafața simțit la mare distanța de epicentru. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs duminica, la ora 07.36, in Caraș-Severin.…

- ​Un cutremur cu magnitudinea 7,3 pe scara Richter a lovit privincia chineza Qinghai (nord-estul țarii), vineri noapte, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), la câteva ore dupa un alt seism ce s-a produs în sud-estul țarii și s-a soldat cu cel puțin doi morți, relateaza AFP.Epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs marți in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…