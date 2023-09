Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 16 septembrie 2023, 09:16:00 ora Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.9, la adancimea de 140 km.In ziua de 16 septembrie 2023, 09:16:00 ora Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.9,…

- Seismul cu magnitudinea 3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), noteaza Agerpres.Seismul s-a inregistrat la o adancime de 130,9 kilometri…

- Cutremur produs noaptea de vineri spre sambata. Seismul s-a produs la adancimea de 130.9 km Un cutremur cu magnitudinea de 3.0 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 15 Iulie 2023, la ora 03:04:19…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3 s-a produs in aceasta dimineata, la ora locala 3:04, in zona seismica Vrancea, din judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 130,9 kilometri…

- Un seism cu magnitudinea 4,1 s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea. „In ziua de 07.07.2023, 15:23:14 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140 km”, conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru…

- Un cutremur de magnitudine 4,1 a avut loc vineri in Buzau. Seismul s-a produs la ora 15.23 la adancimea de 153 kilometri, in județul Buzau, scrie Mediafax.„In ziua de 07.07.2023, 15:23:10 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.1, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richer s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, la ora locala 03:01, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie digi24.ro .

- Un cutremur cu magnitudine 5 a avut loc in Marea Neagra, joi dimineața, conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a fost unul de suprafața și a avut loc la ora 05:47, la 10 km adancime. Marți noapte, un alt cutremur cu magnitudne 4,2 s-a produs in zona Vrancea.…