- Un seism cu magnitudinea 3,8 a fost resimtit luni seara in cladirile din Oakland, California, transmite Reuters. Cutremurul s-a produs la aproximativ 3 kilometri est-nord-est de Oakland, la o adancime de 9 km, a precizat Institutul American de Geofizica (USGS). Pentru moment,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs miercuri in Papua Noua Guinee, in sud-vestul Oceanului Pacific, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS), citat de Reuters. In urma seismului nu au fost semnalate victime si pagube materiale imediate. Cutremurul a avut loc la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs marti noaptea in Grecia, la ora locala 23,50, fiind resimtit la Atena, fara a exista insa semnalari imediate despre existenta unor victime sau pagube serioase, au precizat autoritatile elene, citate de Reuters. Conform Institutului de Geodinamica din Atena,…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6,3, s-a produs sâmbata în Papua Noua Guinee, a informat Institutul American de Geofizica (USGS), în conditiile în care zona îsi revine dupa seismul devastator, cu magnitudinea 7,5, din urma cu doua luni. Potrivit Reuters,…

