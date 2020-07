Un cutremur cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs marţi dimineaţa Un cutremur cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs marti dimineata Foto ISU Un cutremur cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs marti dimineata, la ora locala 5:44, în zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului.



Seismul a avut loc la o adâncime de 127 de kilometri.



Miscarea tectonica s-a produs la 59 km est de Brasov, 68 km nord de Ploiesti, 122 km nord de Bucuresti, 124 km sud de Bacau, 131 km vest de Braila, 133 km vest de Galati, 138 km nord-est… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

