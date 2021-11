Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs sambata in zona seismica Vrancea-Buzau. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs sambata,…

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, in țara noastra. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 00:29, in Muntenia, Buzau. Seismul, cu o magnitudine de 2,2 grade, s-a produs la o adancime de 23 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79 km V de Braila, 79 km…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,2 a avut loc marți in județul Constanța. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in județul Constanța la ora 15.53, anunța Mediafax. Acesta a avut magnitudinea de 2,2 și s-a produs la adancimea de…

- Inca un cutremur in Romania! Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 6.40 in zona seismica Vrancea, in județul Buzau. Seismul cu magnitudinea de 3,2 a avut loc la adancimea de 139 de kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 s-a produs sambata dimineața in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc sambata dimineața la ora 5.53 și a avut magnitudinea de 3,2, informeaza Mediafax. Acesta s-a produs…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului , seismul a avut loc la ora 9.17 in zona seismica Vrancea, in județul Buzau.Acesta a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la adancimea de 111 kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (58 km), Ploiești…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 a avut loc vineri dimineața in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 9.17 in zona seismica Vrancea, in județul Buzau. Acesta a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs…

- Magnitudinea cutremurului produs miercuri, la ora 13:32, in judetul Buzau, a fost din nou revizuita, de la 4,2 la 4,5, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de 145 de kilometri…