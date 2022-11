Un cutremur cu magnitudine de 5,3 s-a produs în această dimineaţă, în zona seismică Vrancea Un cutremur cu magnitudine de 5,3 s-a produs joi dimineata, la 6.50, fiind resimtit si in Capitala. „In ziua de 03.11.2022, 06:50:26 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.3, la adancimea de 147.5 km”, anunta INFP. Cutremurul s-a produs la 74km E de Brasov, 76km NE de Ploiesti, 116km V de Braila, 118km V de Galati, 119km S de Bacau, 126km N de Bucuresti, 151km NE de Pitesti, 188km E de Sibiu, 190km N de Ruse, 199km SV de Iasi. Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 si nici nu au fost semnalate… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

