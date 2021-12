Un cutremur a zguduit nordul Italiei. Locuitorii din Milano au ieșit pe străzi Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 4,5 pe scara Richter s-a produs, sambata, in nordul Italiei. Institutul Național de Geofizica din Italia anunța ca seismul a avut epicentrul in zona de vest a orașului Bergamo. Locuitorii din orașul Milano au resimțit puternic mișcarea seismica și au ieșit pe strazi. Potrivit datelor oficiale, cutremurul a […] The post Un cutremur a zguduit nordul Italiei. Locuitorii din Milano au ieșit pe strazi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nordul Italiei a fost zguduit puternic de un cutremur ce a produs agitație la Milano, unde lumea a ieșit pe strazi. Un cutremur puternic s-a produs, sambata, in nordul Italiei, iar Institutul Național de Geofizica din Italia anunța ca seismul a avut epicentrul in zona de vest a orașului Bergamo. Potrivit…

- Un cutremur puternic s-a produs sambata in nordul Italiei. Institutul Național de Geofizica din Italia anunța ca seismul a avut epicentrul in zona de vest a orașului Bergamo. Potrivit datelor oficiale, cutremurul a inceput la ora 11.30 și a avut magnitudinea 4,4. Adancimea a fost stabilita…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica, in data de 25 octombrie s-a inregistrat un numar record de vaccinari, totalul persoanelor imunizate fiind de 127.948,…

- Antrenorului Cosmin Olaroiu i-a fost furat ceasul in Italia, pe strada, la Milano. Obiectul de lux a fost recuperat in Emiratele Arabe Unite, de Politia din Dubai, dupa ce a fost vandut de mai multe ori. Dupa o luna si jumatate si dupa ce a fost vandut de mai multe ori de-a lungul Europei, ceasul […]…

- Ministrul demis al Energiei, Virgil Popescu, susține ca, deși prețurile la energie au explodat in Romania, deocamdata acestea se situeaza mult sub nivelul altor state. Prețurile la energie continua sa creasca in multe state europene, insa conform autoritaților, acestea sunt mult mici in Romania fața…

- Presa din Italia anunța ca a fost gasita cutia neagra a aparatului de zbor prabușit la Milano. In tragedia soldata cu opt victime și-au pierdut viața miliardarul roman in imobiliare Dan Petrescu, soția acestuia și fiul sau, Dan Ștefan Petrescu. A fost gasita cutia neagra a aparatului, anunța Corriere…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Opt persoane ar fi murit, conform agențiilor de presa, care citeaza surse din cadrul anchetei care se desfașoara la fața locului. Se pare ca atat pilotul cat și copilotul erau romani. Avionul, un Pilatus PC12 inmatricualt YR-PDV, a…

- Un cutremur de magnitudine 6 pe Richter a lovit luni Creta, Grecia, au declarat reprezentanți ai Centrului Seismologic Mediteranean European (EMSC). In total au fost patru cutremure, cel de magnitudine 6 fiind cel mai mare. Seismul a avut loc loc la doar doi kilometri adancime. Mai multe persoane au…