Un cutremur a zguduit Insula Lefkada Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 pe Richter s-a produs marți dimineața, 30 august, in regiunea marii de langa insula Lefkada, cu puțin inainte de ora 7.Potrivit Institutului Geodinamic al Observatorului Național din Atena, epicentrul a fost situat in mare, la 8 km vest-sud-vest de satul Vassiliki din Lefkada. Presa a relatat ca seismul a […] The post Un cutremur a zguduit Insula Lefkada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,3 pe Richter s-a produs marți dimineața, 30 august, in regiunea marii de langa insula Lefkada, cu puțin inainte de ora 7.Potrivit Institutului Geodinamic al Observatorului Național din Atena, epicentrul a fost situat in mare, la 8 km vest-sud-vest de satul Vassiliki…

- Poliția din Bulgaria cauta sa identifice doi romani prinși la scaldat intr-unul din lacurile glaciare care fac parte din situl natural Cele Șapte Lacuri Rila. Se pare ca cei doi barbați faceau parte dintr-un grup mai mare de turiști romani, alte cinci persoane iind fotografiate ca au intrat cu picioarele…

- Incendiu in desfașurare in apropiere de Nea Peramos, la vest de capitala Atena. O porțiune a autostrazii naționale dintre Elefsina și Corint s-a inchis, iar traficul este deviat pe vechea autostrada și drumuri secundare. Autoritațile au ordonat evacuarea lui Nea Vlychada. Pompierii au avertizat vineri,…

- Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital, potrivit Reuters. Printre salvatorii care intervin pentru stingerea flacarilor…

- Birourile cotidianului Reak News și postului de radio Real FM de la Atena au fost incendiate intr-un atac produs in cursul noptii de miercuri. Cladirea, situata in nordul capitalei Greciei, a fost puternic avariata. Un inginer de sunet a fost salvat de pompieri si transportat la spital din motive de…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur produs, sambata, in sudul Iranului, conform agentiei iraniene de presa IRNA, preluata de Reuters si AFP. Primul bilant al seismului care s-a produs in sudul Iranului, afectand provincia Hormozgan, arata ca au fost ranite cel putin 19…

- Un scenariu cumplit a fost intomcit de specialiști și Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București. in cazul unui cutremur de peste 7 grade pe scara Richter, doar in Capitala s-ar inregistra peste 6.500 de morți și peste 16.000 de raniti grav. Cel puțin o suta de cladiri s-ar prabuși,…

- Minskul este gata sa permita tranzitul graului ucrainean catre porturile de la Marea Baltica prin Belarus, daca i se va permite sa expedieze marfuri belaruse din aceste porturi, a anunțat, vineri, Alexander Lukașenko, citat de agenția de presa belarusa Belta, preluata de Reuters. Ucraina, un important…