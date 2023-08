Un cutremur a lovit SUA Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de moment de 5,1 a lovit duminica sudul Californiei, la nord de Los Angeles, zguduind o mare parte din regiune, in timp ce locuitorii se adapostisera in case asteptand dezlantuirea furtunii tropicale Hilary, relateaza Reuters. Seismul, care s-a produs la o adancime de 14,6 kilometri, a avut loc la […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

