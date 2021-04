Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 a avut loc sambata dimineața in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 6:42 in zona seismica Vrancea, și a avut magnitudinea de 3,3. Cutremurul s-a produs la adancimea de 120 de kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor Brașov (73 km), Ploiești (94 km), Bacau (98 km), Braila (122 km), Galați (120 km), București (146 km), Pitești (163 km), Iași (180 km), Sibiu (186 km), Ruse (211 km). Anul trecut, cel mai puternic seism s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul…