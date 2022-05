Un cutremur a lovit, astăzi, Japonia Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 a lovit regiunea capitalei bipone. Regiunea capitalei Japoniei a fost lovita de un cutremur cu magnitudinea 5,4 – o amenințare de tsunami a fost anunțata cu o zi inainte, dar aceasta nu s-a confirmat, transmite TASS. Potrivit agenției, Administrația Naționala de Meteorologie din Japonia considera ca epicentrul s-a situat la o adincime de 50 de kilometri și Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 grade s-a produs duminica in prefectura nipona Fukushima, pe coasta de nord-est a Japoniei, fara sa fie emisa alerta de tsunami sau sa fie raportate pagube in zona, relateaza EFE.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca norul de fum, provocat de incendiul din Sectorul 5 al Capitalei, se va dispersa in urmatoarele ore. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Doua persoane au murit si cateva zeci au fost ranite in urma cutremurului de 7,4 grade care s-a produs, miercuri, in largul Japoniei, potrivit BBC . Resimțit in capitala Tokyo, seismul a provocat un tsunami de intensitate scazuta de-a lungul unei parti a coastei de nord-est. Epicentrul mișcarii telurice…

- Un cutremur de peste 7 grade a lovit nord-estul Japoniei. A fost emisa și alerta de tsunami. Inca nu a fost anunțat un bilanț al victimelor și al pagubelor materiale. Un cutremur cu magnitudinea de peste 7,3 s-a produs la Fukushima, la o adancime de 60 km. Potrivit unor alte masuratori magnitudinea…

- Un cutremur de 7,3 pe scara Richter s-a produs in estul Japoniei, langa Fukushima. In urma seismului a fost emisa o alerta de tsunami.Din primele informații, cutremurul s-a produs la 63,1 kilometri adancime.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs miercuri in Japonia. Autoritațile au emis alerta de tsunami. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,3 a avut loc miercuri, 16 martie, in largul coastei Fukushima, in nordul Japoniei, iar autoritațile au emis alerta de tsunami, a relatat agenția Associated Press, preluata de Bloomberg.Regiunea face parte din nordul Japoniei, care a fost lovita in 2011 de un…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,7 a lovit luni coasta de vest a insulei indoneziene Sumatra, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…