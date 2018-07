Stiri pe aceeasi tema

- Educatia nu ȋnseamna cat de mult ai retinut si nici cat de multe cunosti. Ea reprezinta capacitatea de a diferentia ȋntre ceea ce stii si ceea ce nu stii. Scoala nu este o institutie unde acumulezi cunostinte, ea este mai degraba un vehicul care te poarta prin universuri din ce ȋn…

- Elevii vor desfasura marti, de Ziua Invatatorului, activitati extracurriculare. "Se marcheaza ziua de 5 iunie, Ziua Invatatorului. Copiii vin la scoala. In conformitate cu prevederile Contractului colectiv de munca la nivel de ramura in vigoare, pe data de 5 iunie este Ziua Educatorului si in scoli…

- Furtunile violente si fulgerele au ucis in ultimele doua zile cel putin 30 de persoane in nordul si in estul Indiei, au anuntat autoritatile de la New Delhi intr-un raport oficial ce a fost publicat sambata, informeaza DPA. Furtunile care anticipeaza sezonul musonic din 2018 s-au abatut vineri…

- Concret, din cei 270.000 de elevi inscrisi in clasa I in perioada 2003-2004, peste 65% nu au trecut Bacalaureatul. Multi dintre acestia nici macar nu au reusit sa dea examenul maturitatii, fiindca din totalul scolarilor din clasa I, aproximativ 20% nu au absolvit ciclul gimnazial. Mai mult, din aceeasi…

- In ședința de joi, 24 mai 2018, la propunerea Primarului Municipiului Deva, Nicolae-Florin Oancea, Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat finanțarea sumelor necesare pentru bursele aferente anului școlar 2017-2018, pentru elevii de la școlile de pe raza municipiului Deva. La solicitarea…

- Claudia Chiru este profesor pentru invatamantul primar la scoala nr. 195 din Titan, Bucuresti. In 2013, a fondat scoala Alternativa de Gandire Aplicata – SAGA Kid din Bucuresti, pe care o dezvolta si in prezent, un ONG care ofera programe educationale alternative pentru copiii cu varste intre 6 si 12…