Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doi elevi de școala primara au suferit arsuri grave in urma unui experiment științific organizat in aer liber de o școala din Sydney. Vantul puternic care a suflat luni in metropola australiana a impraștiat materialele folosite in experiment asupra elevilor, relateaza The Guardian și postul…

- Incepand din decembrie, facilitatile de comunicare prin satelit oferite de Apple pentru iPhone 14 vor putea fi folosite in Marea Britanie, Irlanda, Franta si Germania. Este prima extindere a serviciului anuntat in momentul lansarii noii serii iPhone. De astazi, acesta este functional in Statele Unite…

- ”In urma unui complex de masuri investigativ- operative, politisti orasului Chitila impreuna cu politistii Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov l-au depistat in localitatea Ploiesti pe barbatul, in varsta de 20 de ani, banuit de comitera faptei de furt din data de 1 noiembrie a.c., din autoturismul…

- 11 persoane au fost salvate in urma apelurilor efectuate la Dispeceratul National Salvamont, in ultimele 24 de ore, patru dintre acestea fiind predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital. Asta dupa ce, in ultimele zile ale vacanței de toamna a elevilor, mii de romani au mers…

- Copilul care a ajuns la spital luni, in stare critica, din cauza unei diete se simte mai bine. Baiatul, in varsta de 16 ani, este internat la Iasi. Acesta respira singur, dar diagnosticul de bradicardie si endocardita trebuie monitorizat in ATI. „Este in monitorizare in ATI pentru analize extinse si…

- Serviciul de banda larga prin satelit ar putea ajuta iranienii sa eludeze restrictiile regimului privind accesul la internet si anumite platforme de social media. Republica Islamica a fost cuprinsa de proteste care au izbucnit dupa moartea lui Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, in timp ce se afla…

- AUR a pierdut in ultimii doi ani nu mai puțin de noua parlamentari. Cu excepția a doi dintre ei (unul a murit și altul a fost condamnat penal), toți ceilalți șapte au demisionat sau au fost excluși din partid pe motiv de conflict cu actuala conducere a partidului, in frunte cu George Simion. Acuzațiile…

- Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis, sambata seara, intr-un mesaj video pe Facebook, despre ofensiva armatei ucrainene, ca in acest moment, aproximativ 2.000 de kilometri din teritoriul ucrainean au fost eliberati in cadrul actiunilor active de la inceputul lunii septembrie. https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3206779866317975…