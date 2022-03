Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce razboiul continua pentru a 11-a zi in Ucraina, un cuplu din Forțele Teritoriale de Aparare ale Ucrainei s-a casatorit duminica, nu departe de un punct de control de la periferia Kievului, potrivit The Guardian . Lesia Ivașcenko și Valerii Fylymonov s-au casatorit astazi, 6 martie. Cei doi…

- O saptamana de la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei se incheie miercuri, cu un convoi militar de 64 de kilometri organizat la porțile Kievului. Rușii s-au dezlanțuit asupra cartierelor rezidențiale din Harkov și turnului TV din Kiev, amplasat pe terenul memorialului Holocaustului, in condițiile…

- Primarul capitalei ucrainești, Vitali Kliciko, susține ca Kievul este inconjurat de forțele militare rusești. El a spus intr-un interviu pentru The Associated Press, ca localnicii sint blocați și nu pot fi evacuați, potrivit meduza.io. „Nu putem evacua locuitorii Kievului. Toate ieșirile sint blocate.…

- Vitali Kliciko, primarul Kievului, a descris capitala Ucrainei ca fiind “incercuita” si a spus ca o evacuare a civililor nu va fi posibila “pentru ca toate caile de acces sunt blocate”. “Suntem in pragul unei catastrofe umanitare”, a declarat el pentru Associated Press, duminica, in contextul in care…

- Vitaliy Sapylo, fost junior la Karpati Lvov, era comandant de tanc. Și-a pierdut viața in luptele pentru apararea Kievului. Avea doar 21 de ani. Vitaliy Sapylo jucase fotbal in adolescența. Era la academia de juniori a lui Karpati Lvov (se nascuse la Sokilniki, langa orașul din vestul Ucrainei) și visa…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 9 Pentru a respinge un asteptat atac rusesc de amploare asupra capitalei ucrainene Kiev, autoritatile…

- Zeci de oameni au fost raniti in timpul noptii de vineri spre sambata in luptele care s au dat la Kiev, capitala Ucrainei, a anuntat sambata dimineata primarul orasului, Vitali Kliciko, transmite Reuters.Pana la ora locala 06:00 04:00 GMT , 35 de oameni, inclusiv doi copii, au fost raniti, a spus el.…

- „Occidentul ar trebui sa știe ca, dupa Ucraina, vor urma statele baltice. Noi suntem doar inceputul!”, a a avertizat Vitali Kliciko, 50 de ani, primarul Kievului, fost campion mondial de box la categoria grea, intr-un interviu acordat ediției duminicale a ziarului german Bild . „Vladimir Putin urmarește…