Un cuplu rus și-a lăsat copilul să doarmă în ger, iar acesta a murit Un cuplu din Rusia și-a lasat copilul sa doarma afara, pe motiv ca aerul este mai proaspat. Bebelușul a murit din cauza hipotermiei, iar acum parinții sunt puși sub acuzare de catre autoritați, potrivit BBC.

Bebelușul în vârsta de 7 luni, care era în carucior, a fost expus unor temperaturi de de -7 grade Celsius timp de 5 ore în regiunea estica Khabarovsk.



Ministerul rus al Sanatații a sfatuit cetațenii din aceste zone sa nu-și lase niciodata copiii nesupravegheați. Acesta apeleaza la spiritul civic al cetațenilor pentru ca cei mici care sunt accidentați sa nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

