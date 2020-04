Un cuplu proaspăt căsătorit a fost ARESTAT în ziua nunţii. Poliţia a luat cu asalt ceremonia Fericitul cuplu din Africa de Sud a apucat sa spuna ”DA”, iar imediat armata a luat cu asalt ceremonia la care au participat 53 de invitați. Intregul moment a fost surprins de camerele de filmat. Citește și: Pisicile se pot infecta cu noul CORONAVIRUS. Ce animale de companie sunt imune la BOALA Mirele și mireasa au fost bagați in mașinile poliției și transportați la secție. Poliția, echipata corespunzator, a fost informata despre evenimentul ilegal și a arestat toți invitații, inclusiv preotul, și i-au transportat la secția de poliție. „Poliția și soldații au fost inarmați… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Jenna Dewan a avut surpriza vieții ei cand, la petrecerea organizata pentru bebelușul pe care urmeaza sa il aduca pe lume, iubitul ei, Steve Kazee, a cerut-o de soție. Actrița in varsta de 39 de ani a postat mai multe imagini de la petrecere pe Instagram. „Pot spune sincer ca a fost una dintre cele…

- Mirele, Yang Cheng, este seful unitatii locale de pompieri, iar mireasa, Han Xiaoyao, lucreaza, la randul ei, pentru o comunitate locala. Cununia lor era programata pentru data de 9 februarie, insa planurile au fost date peste cap din cauza epidemiei, cei doi fiind nevoitie isi anuleze nunta si petrecerea,…

- Un nou atac de ultima ora! Zeci de persoane ucise. Politia si Armata au luat cu asalt un mall Cel putin 20 persoane au fost ucise de un soldat, sambata, in orașul thailandez Nakhon Ratchasima, și un alt numar necunoscut de persoane au fost ranite, anunta BBC . Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca a fost nominalizata la Premiile Electorale Internationale la categoriile Accesibilitate electorala si Management electoral. Ceremonia de premiere va avea loc in data de 18 februarie 2020, la Durban, Africa de Sud, in cadrul unui eveniment organizat…

- Compania rusa Fort construiește sub licența concurentul direct al AK-47: pușca de asalt americana AR-15. Pușca americana de asalt AR-15 este concurentul direct al Kalașnikovului rus, datorita eficienței și al unui numar de accesorii și upgrade-uri care pot fi utilizate pe aceasta platforma.…

- Pentru Octavia Geamanu a fost o zi speciala. Cu cateva zile inainte sa implineasca 5 ani de la casatoria civila, Octavia si sotul ei, Marian Ionescu, si-au unit destinele in fata lui Dumnezeu. Ceremonia religioasa a avut loc la Biserica Bucur Ciobanul din Bucuresti. Alaturi le-au fost prietenii, familia,…

- O tanara care urma sa se casatoreasca cu alesul inimii ei a avut parte de un sfarșit crunt, chiar in ziua nunții, fiind ucisa in biserica, sub ochii mirelui, care a fost ulterior rapit.

- Adevarul a iesit la iveala cand "mireasa" imamului a fost acuzata de un vecin ca a sarit gardul si i-a furat un televizor. Isaac Mugera de la politia districtului Kayunga a spus ca a fost arestat suspectul in cazul furtului - o femeie care purta hijab si sandale. Politistii au descoperit ulterior ca…