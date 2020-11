Un cuplu le-a oferit celor 14 fii ai lor o soră. „Maggie este cel mai grozav cadou” A 15-a oara este cu noroc! Saptamana trecuta, Kateri Schwandt (45 de ani) și soțul ei Jay (45 de ani) au devenit parinții unei fiice, Maggie Jayne, unica sora a celorlalți 14 fii ai lor, Tyler, Zach, Drew, Brandon, Tommy, Vinny, Calvan, Gabe, Wesley, Charlie, Luke, Tucker și Francisco. Un cuplu le-a oferit celor 14 fii ai lor o sora: „Este cel mai grozav cadou” Mezina s-a nascut la aproape 30 de ani de la venirea pe lume a primului fiu al cuplului. Familia extrem de numeroasa locuiește in Michigan. „Anul acesta a fost memorabil in atatea moduri, din atatea motive, insa Maggie este cel mai grozav… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

