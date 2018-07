Stiri pe aceeasi tema

- Deși pare greu de crezut, un cuplu din Rusia a ales sa puna punct casniciei din cauza diferendelor pe tema "Cine e mai bun dintre Cristiano Ronaldo și Leo Messi". Scandalul din familia celor doi ruși a capatat proporții dupa ce Arsen, soțul Lyudmilei, a celebrat excesiv victoria Argentinei cu Nigeria,…

- Dupa prima zi a optimilor, Campionatul Mondial din Rusia a ramas fara doi dintre cei mai importanți jucatori ai fotbalului, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Dupa ce Portugalia a fost invinsa de Uruguay (scor 2-1), Ronaldo l-a urmat spre casa pe marele sau rival Messi, eliminat la randul sau dupa ce…

- Trei mall-uri au fost evacuate din cauza unor alerte cu bomba, joi dupa-amiaza, in orasul rus Samara, unde se desfasoara meciuri in cadrul Campionatului Mondial de Fotbal, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ruse. Agenti ai serviciilor de securitate au intervenit in trei mall-uri din orasul…

- Diego Maradona, fost campion mondial cu Argentina in 1986, este prezent in Rusia la Campionatul Mondial și sufera din cauza rezultatelor slabe. Fostul jucator a vorbit pentru o televiziune din Venezuela, TeleSur, și a propus ca el și alte glorii ale Argentinei sa vina in cantonament și sa stea de vorba…

- Am deschis weekendul cu un pachet interesant de pronosticuri caștigatoare și continuam pe aceeași linie. Astazi va aducem in atenție meciurile programate sambata și duminica la Campionatul Mondial din Rusia. Avem in total 6 confruntari, cate 3 pe zi, pentru care am selectat 13 variante de pariere. Cautam…

- Dupa un inceput in forța la Campionatul Mondial din Rusia, dupa patru goluri pentru naționala Portugaliei, Cristiano Ronaldo și-a permis sa faca o aroganța și i-a cumparat iubitei sale un cadou de aproximativ 650 de mii de euro. In timpul meciului cu Maroc, iubita lui Ronaldo, Georgina Rodriquez a fost…

- Organizatia terorista ISIS a lansat o serie de amenintari inaintea Campionatului Mondial din Rusia. Principalele tinte ale islamistilor sunt vedetele Portugaliei si Argentinei: Cristiano Ronaldo si Lionel Messi.

- ISIS a lansat inca o serie de amenințari inaintea Campionatului Mondial din Rusia, principalele ținte fiind Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Campionatul Mondial din 2018 se desfașoara in Rusia, in perioada 14 iunie - 15 iulie. Caștigatorii ultimelor 10 Baloane de Aur, Messi și Ronaldo, au aparut intr-o…