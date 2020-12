Un cuplu din Florida și-a recuperat verigheta pe care a pierdut-o pe plajă Un cuplu din statul american Florida a reusit sa recupereze intr-un timp record o verigheta pierduta pe o plaja. Asta deși identificarea unui obiect de mici dimensiuni printre firele de nisip este deseori o misiune imposibila. Cei doi soți au apelat la ajutorul unor vinatori de obiecte pierdute care au folosit detectoare de metal. Bijuteria a fost gasita intr-o ora, scrie stirileprotv.ro. Pe plaje Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

