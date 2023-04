Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a razbunat un cuplu nemulțumit de vila inchiriata. Proprietarul unei vile pe care a inchiriat-o pe Airbnb unor turiști chinezi s-a trezit cu o factura de 1.570 de dolari la gaze și apa. Cuplul care inchiriase casa s-a razbunat lasand robinetele de apa și gazul deschise timp de 25 de zile, pentru…

- Proprietarul unei vine pe care a inchiriat-o pe Airbnb unor turiști chinezi s-a trezit cu o factura de 1.570 de dolari la gaze și apa. Cuplul care inchiriase casa s-a razbunat lasand robinetele de apa și gazul deschise timp de 25 de zile, pentru ca nu a putut putut anula rezervarea, relateaza The Independent.

- Un chinez a fost condamnat la inchisoare dupa ce a speriat de moarte 1.100 de gaini care aparțineau unui vecin cu care era in conflict, informeaza Observatornews. Barbatul, pe nume Gu, care a ucis gainile avea un conflict cu vecinul sau, Zhong, inca de anul trecut. Zhong a taiat mai multi copaci din…

- Incredibil ce putut sa descopere o mamica in ochiul copilului ei - Avertisment pentru toți parințiiO femeie din Putney, un district din sudul Londrei, a sesizat ca ochiul drept al copilei ei se mișca bizar. Astfel, a hotarat sa ceara parerea unui specialist, relateaza The Independent. Fii…

- Balonul-spion chinezesc care a traversat teritoriul SUA la inceputul acestui an a reusit sa capteze imagini si sa colecteze unele informatii despre semnalele electronice de la centre militare americane pe care le-a transmis in timp real la Beijing, relateaza NBC News si CNN, care citeaza, sub acoperirea…

- Marius Balo, romanul care a stat opt ani in inchisoare in China, a afirmat ca a stat intr-o cusca de 12 metri patrati in care se aflau 12 persoane si nu exista nicio piesa de mobilier, fiind in schimb un televizor la care detinuti erau obligati sa se uite timp de o ora in fiecare zi la propaganda. De…

- Putin a declarat marți ca "practic toți parametrii" acordului Power of Siberia 2 au fost conveniți. Dar afacerea inca nu se face. Atat de mult pentru acea "prietenie fara limite". China exploatase deja dificultațile economice ale Moscovei pentru a pune mana pe petrolul rusesc ieftin. Saptamana aceasta,…

- A fost nevoie ca imaginea sa fie marita de 30 de ori pentru ca oamenii sa ințeleaga ce fel de ”aratare” și-a facut apariția pe noul aeroport.Imaginile care au starnit interesul controlorilor de trafic au fost publicate de președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, pe pagina sa de Facebook.”Ce…