Un cuplu de proxeneți a violat și obligat o adolescentă se se prostitueze în apartamente de lux din Capitală Un cuplu din Capitala a abuzat și exploatat sexual o adolescenta aflata intr-o situație vulnerabila. Violata și obligata sa practice prostituția, fata a fost salvata de procurorii DIICOT specializați in pornografie infantila. Ei au cerut, joi, arestarea preventiva a femeii care a obligat-o pe adolescenta sa faca sex pentru bani in doua apartamente inchiriate in […] The post Un cuplu de proxeneți a violat și obligat o adolescenta se se prostitueze in apartamente de lux din Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

