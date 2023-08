Stiri pe aceeasi tema

- Testul insulei a intrat in linie dreapta. Foarte putin ii mai desparte pe participanti de raspunsul mult cautat si de ceremonia finala a focului, in care vor trebui sa ia decizii care le vor schimba defitinit vietile.

- Ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii a inceput cu o discuție cel puțin neașteptata purtata de Oana Monea și Roxana Rapaila. Cele doua și-au dat seama ca Marius Moise le-a abordat pe amandoua in club și le-a propus sa vina la el in camera.

- Urmatoarea ediție de Insula Iubirii, difuzata in aceasta seara la Antena 1, vine cu alte surprize in randul celor care au venit sa iși testeze iubirea. La foarte scurt timp dupa ce au trait la cote maxime emotiile primului bonfire special, generat de aprinderea, in premiera pe Insula Iubirii, a flacarii…

- Insula Iubirii a primit noi cupluri curajoase care au strabatut mii de kilometri pentru a-si pune la incercare iubirea si relatia si au bagat mana in foc pentru partenerii lor si pentru ei insisi.

- Finalul ediției din aceasta seara a adus o noua eliminare la Chefi la cuțite. In timp ce Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost nevoiți sa trimita la duel doi oameni, toata echipa lui Catalin Scarlatescu a ajuns la proba individuala, mai puțin Anica.

- Finalul ediției din aceasta seara de la Chefi la cuțite a venit cu o lovitura grea pentru jurați. Doi concurenți au fost eliminați astazi, 6 iunie 2023. Cine a plecat acasa dupa proba cu ingredientele.

- Finalul ediției din aceasta seara s-a anunțat unul tensionat, asta dupa ce echipele lui Catalin Scarlatescu și a lui Sorin Bontea au ajuns la duel. Jurații au avut parte și de surprize placute, caci au acordat și 15 puncte, dar a fost și o farfurie care a obținut cel mai mic punctaj.