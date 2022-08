Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au comandat de la eMAG cu 11% mai multe produse pentru vacanța și relaxare fața de 2019. Astfel, piscinele, aparatele de aer condiționat, ventilatoarele portabile, accesoriile pentru mobilitate (hoverboard, biciclete, trotinete, scutere electrice), dar și trollerele, șezlongurile, costumele…

- Romania poate atrage investiții de cel puțin doua miliarde de euro, pana la finalul anului 2022, ca urmare a razboiului din Ucraina, releva o analiza publicata de ONV LAW. „Ca urmare a noului context geopolitic, Romania ar putea atrage noi investiții in volum de pana la 2 mld. EUR pana la finalul anului,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 151. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirma ca trupele sale inainteaza in regiunea Herson. SUA au acordat un nou pachet de asistenta pentru Ucraina, in valoare de 270 de milioane de euro. De partea cealalta, Rusia cauta ajutor in Africa. Ramasa fara aliati europeni,…

- Wizz Air angajeaza in Romania 100 de insotitori de zbor si face recrutari in orasele Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Sibiu, Timisoara, a anuntat marti Andras Rado, Senior Cabin Crew Recuitment Manager. 19% din tot personalul companiei a fost concediat in perioada pandemica, la nivel…

- Marea majoritate a refugiatilor din Ucraina in Romania au studii universitare, potrivit unui raport pe aceasta tema realizat in urma analizei rezultatelor studiului "Refugiatii ucraineni in Romania", efectuat de EWL Migration Platform si Centrul de Studii Est-Europene de la Universitatea din Varsovia,…

- Filarmonica Pitești organizeaza in perioada 1-3 iunie, in sala „Simfonia”, cea de-a doua ediție a Festivalului Tineretului. Acesta este organizat in doua parți: simfonic (miercuri și joi) și jazz-pop (vineri). Alaturi de orchestra simfonica a instituției, dirijata de Constantin Grigore, vor urca pe…

- Un maresal polonez a descalecat la Craiova. O delegatie poloneza din Voievodatul Varmia și Mazuria (o regiune administrativa situata in nordul Poloniei, la malul Marii Baltice), condusa de mareșalul voievodatului, Gustaw Marek Brzezin, a vizitat, marti, municipiul Craiova. Delegatia a poposit la Palatul…