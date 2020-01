Un cuplu de israelieni s-a inecat dupa ce a ramas blocat intr-un lift dintr-o parcare subterana inundata in urma unei ploi torentiale la Tel Aviv, a anuntat duminica politia, relateaza dpa. Rudele celor doi au acuzat autoritatile israeliene ca au neglijat sa repare sistemul de drenaj la cladirea rezidentiala din cartierul Hatikva, din sudul Tel Aviv. Cuplul a fost identificat ca fiind Dean Shoshani si Stav Harari, ambii in varsta de 25 de ani, a declarat purtatorul de cuvant al politiei, Micky Rosenfeld. Ascensorul a fost inundat in urma unei ploi extrem de abundente. "Au coborat pentru a-si scoate…