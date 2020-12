Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți din Michigan, Statele Unite ale Americii, au murit de coronavirus in același minut. Cei doi erau casatoriți de 47 de ani și erau de nesesparțit, povestește familia, potrivit CNN.Patricia și Leslie McWaters au petrecut 47 de ani impreuna, crescandu-și copiii, apoi nepoții și apoi stranepoții.…

- In ultimele 24 de ore au fost 7.304 cazuri noi de COVID-19, din 31.005 teste. Alte 177 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit. La terapie intensiva sint 1.093 de pacienți COVID. Pina astazi, 10 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 314.295 de cazuri de persoane infectate…

- Ziarul Unirea RECORD de DECESE și pacienți la ATI: 120 de oameni au murit din cauza Covid-19 și 974 de persoane se afla in stare grava RECORD de DECESE și pacienți la ATI: 120 de oameni au murit din cauza Covid-19 și 974 de persoane se afla in stare grava. In intervalul 02.11.2020 (10:00) – 03.11.2020…

- Coronavirusul face prapad in Maramureș. Record de infectari cu COVID-19. Vezi cate persoane au murit din cauza coronavirusului! Deces nr. 160 Maramures, persoana feminina, categoria de varsta 60-69 de ani, a prezentat comorbiditati. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera…

- Tragedie intr-o familie din municipiul Vaslui, unde ambii soti au murit dupa ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2, dupa ce starea de sanatate li s-a agravat. Barbatul era fost cadru militar al Centrului Militar Vaslui.

- PressOne prezinta cazul unei bunici care in urma cu cinci luni si-a ingropat fiica, asistenta medicala la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani, dupa ce aceasta a murit de COVID-19. Femeia reclama ca nepotul sau nu primeste pensia de urmas stipulata in lege, si ca in dosar fiica acesteia…

- Un medic din județul Dolj a murit din cauza coronavirusului. Anunțul a fost facut de medicul primar dr. Livia Davidescu din Craiova. ”Primul medic din Dolj care a plecat la ingeri. A pierdut lupta cu Covid-19. Dumnezeu sa o odihneasca in pace”, este anunțul postat de medicul primar. Grupul de Comunicare…

- 10 moldoveni au fost rapuși de COVID-19, in ultimele 24 de ore, printre care și o fetița de 15 ani din Capitala. Aceasta a fost internata la Spitalul Clinic Republican in data de 31 august, in stare extrem de grava.