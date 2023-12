Doi soți din Marea Britanie au ținut timp de zeci de ani o bomba in gradina lor, pe post de ornament. Sian și Jeffrey Edwards, care locuiesc in Milford Haven, Țara Galilor, au fost șocați cind un ofițer de poliție i-a informat ca vechiul ornament, pe care l-au ținut in gradina lor, era un dispozitiv exploziv de la sfirșitul secolului al 19-lea, transmite digi24.ro Ministerul Apararii a confi