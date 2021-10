Un cuplu a mers la propria nuntă într-un vas uriaș de gătit Daca unele cupluri se duc la propria casatorie cu limuzina, doi tineri din statul indian Kerala au avut un mijloc de transport inedit. Deși regiunea in care locuiesc este afectata de inundații, mirii nu au renunțat la planul de a face nunta, așa ca au plutit pe ape intr-un vas uriaș de gatit. Doi barbați au impins barca improvizata, in timp ce fotograful le-a facut poze. Cuplul a declarat ul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Doi tineri indieni din Kerala, regiune unde inundațiile fac ravagii de cateva zile, nu au renunțat la planul de a se casatori și au ajuns la propria nunta plutind pe ape intr-un uriaș vas de gatit.

- ACTUALIZAT| Noul MODEL de declarație pe propria raspundere și adeverința pentru angajator, dupa ora 20:00 Noul MODEL de declarație pe propria raspundere și adeverința pentru angajator, dupa ora 20:00 Persoanele nevaccinate impotriva Covid-19 sunt obligate ca in intervalul 20.00 – 5.00 sa completeze…

- Doua persoane, soț și soție, au fost gasite vineri seara fara viața in propria casa, in comuna Cepari. Din primele informații, ar fi vorba despre o intoxicație cu monoxid de carbon. La locul cu pricina au intervenit echipaje ISU de la Curtea de Argeș. Din nefericire, victimele erau deja decedate. S-au…

- Artistului ii sta bine pe scena, chiar si in ziua nuntii! Asta stie cel mai bine Adriana Stuparu, care a fost mireasa duminica si a sfidat toate superstitiile care spun ca aduce necaz cantatul la propria-ti nunta! Pentru ca mireasa si-a dorit sa aiba la eveniment o buna parte dintre colegii de scena,…

- Incident grav intr-un parc din Banat. Duminica seara, la ora 22:40, Poliția municipiului Caransebeș a fost sesizata despre faptul ca o femeie, intr-un moment de furie, și-a bruscat copilul de patru ani, pe tobogan, intr-un parc din oraș, provocandu-I o rana la frunte. Copilul a fost transportat cu…

- Cumparatorii de certificate de vaccinare false „iși risca propria sanatate” Raed Arafat. Foto. gov.ro Anunțuri postate pe internet 'scot la vânzare certificate de vaccinare', documente evident false pe care și le pot procura contra cost persoane nevaccinate, dar care doresc sa dovedeasca…

- „Premierul Cițu ne-a anunțat o creștere economica, fara precedent, dar vorba poetului, ”pe care o vedem, dar nu e”. Poate in lumea cifrelor, apare undeva aceasta dezvoltare, dar in realitatea de zi cu zi, nimeni nu o simte. In aceasta fanfaronada, premierul se crede cel mai bun de dupa 1989, dar,…

- CFR Cluj a castigat cu Chindia Targoviste in Liga 1, inaintea celui mai important meci din Europa pana in acest moment. Marius Sumudica s-a declarat multumit de cum a decurs sezonul de cand a preluat echipa din Ardeal.Marius Sumudica a luat medalia de bronz: "O avem deja la gat"Doi dintre cei mai importanti…