- Minciuna are mereu picioare scurte. O familie din Brașovcare a fost oprita de polițiști in trafic i-a mințit pe agenți. Aceștia au spusca se duc la spital cu fetița la spital pentru ca nu se simte bine, insa copilai-a dat repede de gol.Familia din Brașov a fost oprita zilele trecute de poliție,in momentul…

- Un barbat de aproximativ 26 de ani a ajuns la spital, luni seara, dupa ce a fost injunghiat in spate de mai multe ori, de o persoana ramasa deocamdata neidentificata. Politistii fac cercetari pentru gasirea autorului agresiunii.

- Doua mame care au incercat sa iasa si sa-si scoata copiii din tara fara procura au fost prinse la Nadlac. Una dintre ele isi ascunsese fiica intr-un camion, printre bagaje. Pe sensul de iesire din tara s-a prezentat, marti dupa-amiaza, un barbat la volanul unui camion, alaturi de care calatoreau mai…

- Polițiștii din localitatea Apața, județul Brașov fac cercetari in cadrul unui dosar dupa cei doi copii ai unei familii, gemeni abia veniți pe lume, au murit in condiții suspeste dupa ce mai multe zile au fost internați in spital.

- Tragedia petrecuta joi dimineața, pe strada Carpaților, din Brașov, cand un barbat care a cazut in gol de la etajul 10, cu fetița sa, in varsta de 3 luni si jumatate, ridica multe semne de intrebare, iar familia nu-și explica ce s-a intamplat și procurorii cauta explicații. Barbatul, in varsta de 37…

- O femeie de 32 de ani, din municipiul Sacele, a cazut, duminica, de la etajul trei al unui bloc din localitate, ea fiind transportata la spital in stare grava potrivit Agerpres. Femeia a fost preluata de un echipaj al SMURD Brasov, care a gasit-o inconstienta, fiind intubata si transportata la spital,…

- Politistii de frontiera au descoperit in vama Cenad, un barbat de origine indiana, care se dadea drept grec. Mai exact, indianul era pasager intr-o mașina care incerca sa iasa din țara, insa in momentul in care a prezentat actele la control, polițiștii au observat ca pașaportul ”presupusului grec” este…

- Trei politisti germani au ajuns la spital dupa ce au batut la usa unui roman. Trei politisti germani din Essen au raspuns unui apel prin serviciul de unic de urgenta si s-au deplasat la fata locului pentru a linisti un grup de romani care petreceau dupa ora 23:00. Un roman in varsta de 38 de ani le-a…