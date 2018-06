Stiri pe aceeasi tema

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, sunt in culmea fericirii! Cei doi urmeaza sa devina parinți, dar și sa faca nunta, inainte ca adolescenta sa implineasca 18 ani. In aceste zile de minivacanța, cei doi au „fugit” la Dubai, unde au petrecut un sejur romantic. Fiica lui Florin Salam a publicat…

- Anamaria Prodan trece prin momente cumplite! Mama ei, Ionela Prodan, a murit luni seara, in jurul orei 21:00, la Spitalul Elias. Artista avea 70 de ani și suferea de o boala grava la pancreas. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are primele imagini cu Anamaria Prodan dupa moartea mamei ei. Anamaria…

- Dupa ce a recunoscut public faptul ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios pe nume Teo, Nicole Cherry a inceput sa se și afișeze cu el. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a filmat pe cei doi indragostiți, intr-un mall din Capitala. (Citește și: Nicole Cherry a facut…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…

- A fost președintele Romaniei pentru o noapte, dar, intre timp, s-a retras din prim-planul politicii. Mircea Geoana s-a dedicat, in schimb, total, familiei. In afara de soție, celebra “Mihaela, dragostea mea!“, și de copii, mai are o dragoste: un caine de vanatoare, din rasa Cocker Spaniel. (VEZI ȘI:…

- Augustin Viziru și Doinița Oancea s-au cunoscut in urma cu zece ani pe platourile de filmare, au devenit foarte buni prieteni, iar, de aproximativ trei ani, se tot spune ca traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Ei bine, se pare ca bruneta a devenit istorie pentru actor, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR 1…