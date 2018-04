Un cuplu a fost arestat după ce și-ar fi ținut fetița de 20 de luni pe o dietă strict vegană Parinții unui copil de 20 de saptamani au fost arestați dupa ce s-a descoperit ca fetița a fost ținut pe o dieta strict vegana, dieta care i-a provocat mult rau. Femeia de 31 de ani și soțul ei de 33 de ani au fost trași la raspundere pentru faptele lor in fața unui judecator din Sidney. Copilul a fost gasit subnutrit și intr-o mare suferința fizica din cauza alimentației pe care parinții au hotarat sa o administreze. Cuplul a fost arestat și acuzat de maltratare, cauzandu-i fetiței daune corporale grave și punand in pericol viața acesteia. Copilul a fost descoperit cu un deficit mare de vitamina… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de securitate ale regimului sirian au intrat, sambata, in orașul Douma, ultimul loc in care se mai ascund rebelii din Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc. ”Unitati ale fortelor de securitate interna intra in Douma”, transmit mass media locale de stat. Presa mai precizeaza ca orașul…

- Pisici din rasa persana, Maine coon, la expozitia SofistiCat din Capitala. Peste 250 de pisici din noua tari au fost aduse la Expozitia Internationala Felina de Primavara, de la Romexpo. Expozitia, deschisa in acest weekend, intre orele 10,00-17,00, are ca punct de atractie concursul “Best in Show”,…

- Accident pe Valea Oltului in Duminica de Florii. Un autoturism in care se aflau un barbat. o femei și fiica lor de 13 ani a ieșit de pe șosea și a plonjat in raul Olt, dupa ce șoferul a pierdut controlului volanului. Copilul a fost salvat, fiind scos din apa de catre trecatori. La acest moment autoritațile…

- Asociatia Maria Agapia Aiud organizeaza o campanie de strangere de fonduri, cunoscuta in oras cu numele „Targ de inimioare”. Ideea este simpla: in felul acesta putem darui cu totii un pic din bunatatea inimilor noastre unui copil care are nevoie disperata de ajutor. De data aceasta este vorba despre…

- Asociatia Maria Agapia Aiud organizeaza o campanie de strangere de fonduri, cunoscuta in oras cu numele „Targ de inimioare”. Ideea este simpla: in felul acesta putem darui cu totii un pic din bunatatea inimilor noastre unui copil care are nevoie disperata de ajutor. De data aceasta este vorba despre…

- Parinții unei fetițe disparute, astazi, in zona Pantelimon, piața Delfinului, fac apel și pe rețelele de socializare pentru gasirea copilului. Fetița pe nume Alma a disparut luni, in zona Pantelimon, piața Delfinului, in pauza intre școala și programul after school de la școala britanica. Micuța era…

- Misty si Keo au devenit parinti pentru prima data. Surse din preajma cuplului sustin ca Misty, pe numele real Alexandra Pavel, a ajuns la un spital privat din Bucuresti in perioada sarbatorilor de iarna si, la scurt timp dupa internare, a si fost bagata in sala de nasteri pentru a i se face o cezariana.…