Stiri pe aceeasi tema

- Un clip a devenit viral pe TikTok. Un barbat a mers la locuința surorii sale care a murit pentru a face curațenie și ordine prin lucrurile femeii, scrie ro-viral.video. Nu mica i-a fost mirarea cand a observat ca intr-un dulap parea sa fie un tunel și o intreaga incapere secreta, o ascunzatoare in adevaratul…

- Un clip a devenit viral pe TikTok. Un barbat a mers la locuința surorii sale care a murit pentru a face curațenie și ordine prin lucrurile femeii, scrie ro-viral.video. Nu mica i-a fost mirarea cand a observat ca intr-un dulap parea sa fie un tunel și o intreaga incapere secreta, o ascunzatoare in adevaratul…

- Un cuplu a decis sa se mute intr-un apartament. Cand au deschis unul dintre dulapurile din bucatarie, tinerii au dat peste o ușa ascunsa. Nu mica le-a fost surpriza cand au vazut ca aceasta ascunde o camera „secreta”.

- Un elev a decis sa se duca la toaleta, dar cand a privit mai atent cabina wc-ului a facut o descoperire complet neașteptata. Acesta a dat peste o camera „secreta” in care se afla un mesaj și a filmat totul, iar imaginile publicate pe TikTok au devenit virale.

- O femeie a cumparat un ou Kinder pentru fiul ei. Cand a desfacut ambalajul, insa, a avut parte de o surpriza uriașa!Spre bucuria copilului ei, oul Kinder cumparat avea strat dublu de ciocolata.

- Scene ingrozitoare s-au petrecut in campusul Universitații Petrol și Gaze din Ploiești. O tanara din Sapoca este banuita ca a ucis o pisica in baie in cadrul unui ritual satanic. Buzoianca i-a povestit colegei de camera ca se simte slabita și ca iși va reveni daca bea sangele animalului. Ingrozita de…

- Un barbat este cautat de poliția din Timișoara pentru ca a plecat de la un bancomat cu 6.000 de euro uitați acolo de altcineva. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar polițiștii au difuzat imaginile și cer ajutor pentru identificarea lui.

- Serbia a obținut biletele pentru Cupa Mondiala din Qatar dupa 2-1 cu Portugalia chiar la Lisabona! Novak Djokovic, aflat la Torino pentru Turneul Campionilor, a avut o reacție dezlanțuita dupa calificarea Serbiei la Mondial. „Nole” a urmarit meciul din camera de hotel de la Torino, unde participa la…