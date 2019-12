Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 500 de orfani din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj dar si cei 303 batrani de la azilurile din judet vor avea parte de multe surprize din partea DGASPC cat si din partea autoritatilor locale...

- Orice cadou, oricat de mic ar fi, poate sa faca un om fericit. Dorinta de a-l ajuta pe Mos Craciun se transforma mereu in intamplari fericite, care se privesc cu inima si se traiesc cu sufletul. Tichetele obtinute de politistii Serviciului Rutier Maramures in urma donarii de sange au ajuns acum, in…

- Politia londoneza cauta o banda de hoti care a reusit sa fure bijuterii in valoare de aproape 60 de milioane de euro, din locuinta Tamarei Ecclestone. Pagubita este fiica lui Bernie Ecclestone, fost director executiv din Formula 1, potrivit BBC .Este inca o enigma cum infractorii au reusit sa intre…

- Reședința din Londra a fiicei fostului director executiv din Formula 1, Bernie Ecclestone, a fost jefuita vineri noaptea. Familia nu se afla in casa, informeaza elpais.com.Trei hoți au patruns in vila pe care Tamara Ecclestone o deține in apropiere de Hyde Park, din capitala britanica.Aceștia au furat…

- Michael, un baiețel de 5 ani din statul american Michigan, și-a chemat colegii de la gradinița și educatoarele lor la tribunalul din comitatul Kent. Michael nu este mic procesoman, el chemandu-și colegii sa asiste la pronunțarea sentinței judecatorești prin care a fost adoptat intr-o noua familie, transmite…

- O tanara in varsta de doar 20 de ani a uimit o lume intreaga dupa ce a vorbit deschis despre viața ei, care nu e deloc una obișnuita. Femeia traiește cu trei dintre cei patru parteneri ai ei, iar acum este insarcinata. Nu știe cu care dintre ei, insa toți au decis sa creasca copilul ”ca o familie”.

- Dupa casnicia esuata, Dan Badea s-a schimbat foarte mult, atat pe plan profesional, cat si personal. Prezentatorul tv traieste in prezent o viata de poveste, impreuna cu sotia sa, Madalina si micutul Arias Badea.

- 'Legat de guvernul care va veni, foarte bine, sa vedem in primul rand programul de guvernare, ca dincolo de componenta Cabinetului este important sa vedem ceea ce vor sa faca pentru oameni. Pentru ca daca vin cu taieri de pensii si salarii, daca vin cu oprirea programelor pentru primari, daca vin…