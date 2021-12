Dupa ce recent fostul premier, actualmente lider al PNL, daduse glas unor nemulțumiri pe tema bugetului pe anul viitor, anunțand ca Nicolae Ciuca va trebui sa vina „sa prezinte bugetul colegilor din PNL”, un cunoscut parlamentar din randul PSD i-a dat o replica tranșanta lui Florin Cițu. E vorba despre senatorul Daniel Zamfir, care a […] The post Un cunoscut senator PSD, replica usturatoare pentru Cițu: „Mai bine sa taca” first appeared on Ziarul National .