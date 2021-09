Un cunoscut realizator TV si interpret de muzica populara s-a stins din viata

Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Rosa a suferit cumplit cand tatal ei s-a stins din viața. Ce se intampla cu fiica lui Aurelian Preda, la 5 ani de cand interpretul de muzica populara a murit. Tanara se confrunta cu probleme și a marturisit cum a afectat-o pandemia. De cand tatal ei s-a stins din viața, in 2018, Anamaria Rosa…

- Un cantareț afgan de muzica populara a fost impușcat de talibani intr-o zona izolata din munți, in condiții neclare, a anunțat duminica familia sa, potrivit The Guardian. Și fostul ministru de Interne afgan a vorbit despre moartea acestuia, iar talibanii spun ca vor investiga incidentul. In provincia…

- Cunoscutul cantareț de muzica folk Doru Stanculescu, unul dintre fondatorii cenaclului Flacara s-a stins din viața. Anunțul a fost facut pe facebook de un alt artist, Mircea Rusu. „Doru Stanculescu. Dumnezeu sa-l odihneasca!”, a scris Mircea Rusu pe Facebook. Din primele informatii, Doru Stanculescu…

- Sportivul a murit pe terenul de fotbal dupa ce a suferit un stop cardiac in timpul unu meci.Pentru a vedea cine este fotbalistul, dar si alte detalii despre acest caz, intrati pe realitateasportiva.net.

- O veste sumbra vine din lumea muzicii populare. Vineri, pe data de șase august, a murit Alexandru Rusu. Celebrul cantareț de muzica populara s-a stins subit in brațele soției, chiar sub privirile celor doua fiice ale sale.

- Lidia Bejenaru Botgros, sotia lui Nicolae Botgros, s a stins din viata. Solista de muzica populara a Orchestrei Nationale de muzica populara "Lautarii" s a stins din viata astazi, 26 iulie.Anuntul a fost facut de directorul general Moldova Concert, Andrei Locoman."Lidia Bejenaru Botgros s a retras in…

- Lidia Bejenaru-Botgros, soția lui Nicolae Botgros, s-a stins din viața. Anunțul a fost facut de directorul general "Moldova-Concert", Andrei Locoman, transmite Știri.md. "Lidia Bejenaru-Botgros s-a retras in culisele veșniciei. Ziua de 26 iulie va ramane o zi trista in muzica populara. Lidia…

- Lidia Bejenaru Botgros, soția maestrului Nicolae Botgros, s-a stins din viața la varsta de 68 de ani. „Lidia Bejenaru Botgros s-a retras in culisele veșniciei. Ziua de 26 iulie va ramane o zi trista in muzica populara. Lidia Bejenaru-Botgros, solista de o viața a Orchestrei Naționale de muzica populara…