- Beyonce (36 de ani) a avut parte de un incident in timpul unui concert sustinut la Varsovia. Scena mobila pe care canta s-a blocat la inaltime, iar artista a fost „salvata“ cu ajutorul unei scari telescopice.

- Un tanar din Cluj a ajuns la spital cu rani grave, dupa ce a cazut in gol de la etajul doi al restaurantului in care se tinea petrecerea de absolvire.Restaurantul era in constructie, iar tanarul de 21 de ani, absolvent al Facultatii de Siinte Economice din Cluj, a cazut in putul unui lift nemontat.…

- Clipe de panica pentru Inna. In timpul unui concert la Istanbul, cantareata a cazut de pe scena. Inna s-a ranit la picioare in timpul unui concert și a ajuns la spital. Cantareata a fost ingrijita de medici și le-a transmis fanilor ca se simte bine. Mai mult, artista a anunțat ca va continua turneul…

- Face ce face și ajunge sa fie victima cate unui incident in timpul spectacolelor impresionante pe care le face! De data aceasta, Beyonce „a inclus-o” și pe sora ei in momentul mai puțin placut pentru o artista de talie internaționala. Ei bine, cele doua cantarețe au cazut in timp ce performau pe scena…