Tg. Mureș: Voluntarii ”Lets do it, Romania” au strâns deșeuri

Tg. Mureș: Voluntarii ”Let's do it, Romania” au strâns deșeuri Foto: Let’s Do It, România! / arhivă Mii de persoane s-au alăturat astăzi campaniei anuale de strângere a gunoaielor - Let's Do It, Romania! Cele mai multe puncte de înregistrare… [citeste mai departe]