- Doi fosti responsabili uiguri de rang înalt au fost condamnati la moarte pentru 'separatism' în regiunea autonoma Xinjiang din nord-vestul Chinei, au anuntat autoritatile locale, transmite miercuri AFP, potrivit Agerpres.Punerea în executare a sentintelor a fost suspendata…

- Atacurile din mediul online au avut loc in urma unui apel al guvernului chinez de a opri bandurile straine sa mai murdareasca reputatia Chinei, in timp ce utilizatorii de internet au gasit declaratii facute in trecut referitoare la Xinjiang. Presa de stat chineza a criticat miercuri H&M, in legatura…

- În vreme ce Washingtonul își intensifica lupta pentru apararea democrației, Beijingul e și acum motivat preponderent de geografie.Razboiul rece a fost o batalie a ideilor pentru a se determina de partea carei tabere e istoria: capitalismul democratic american sau comunismul sovietic.…

- ​Marea Britanie va solicita luni ca Organizatiei Natiunilor Unite sa i se acorde acces „urgent si neîngradit” în Regiunea uigura autonoma Xinjiang din China pentru a ancheta informatiile privind comiterea de abuzuri de catre autoritati, transmit Financial Times și Agerpres.…

- Presedintele american Joe Biden a atentionat ca rivalitatea intre SUA si China va lua forma unei „competitii extreme”, asigurand totodata ca vrea sa evite „un conflict” intre primele doua puteri mondiale, informeaza Reuters. Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau…

- Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau chinez Xi Jinping, dar a precizat ca "nu exista niciun motiv sa nu-l contacteze". "El este foarte dur. El nu are - si nu spun asta ca o critica, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democratie in el", a adaugat…

- Peter Bwn Embarek, șeful echipei de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care investigheaza originile pandemiei de COVID in orasul Wuhan, din China a parut sa excluda joi, intr-un interviu pentru agentia France Presse, ipoteza unei scapari dintr-un laborator. El a adaugat ca teoria ar…

- China a anuntat sanctiuni impotriva unor oficiali ai deja fostei administratii Trump, intre care fostul secretar de stat Mike Pompeo, joi dimineata (ora locala) aproape imediat dupa ce Joe Biden a depus juramantul ca presedinte al Statelor Unite, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul…